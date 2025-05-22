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Совет ЕС 27 мая обсудит лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе

Ведомости

Совет Европейского союза планирует обсудить возможное лишение Венгрии права голоса в ходе саммита, который состоится 27 мая. Об этом говорится в повестке заседания.

На повестке дня – рассмотрение применения к Венгрии статьи 7 Договора о ЕС. Данная норма позволяет ограничить или лишить государство-член права голоса в случае серьезного риска нарушения основополагающих ценностей Евросоюза, таких как демократия, верховенство права и защита прав человека.

20 мая стало известно, что парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС). За принятие документа проголосовали 134 депутата при 37 против. В тексте законопроекта подчеркивается, что Венгрия «решительно отвергает использование международных организаций в качестве инструментов политического влияния».

13 мая сообщалось, что ЕС готовит способ обойти вето Венгрии на санкции против России. FT пояснял, что это началось после обещаний Брюсселя продолжать экономическое давление на Москву, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня и прямые переговоры с Украиной. Дело в том, что премьер Венгрии Виктор Орбан неоднократно приостанавливал санкции ЕС. Он также грозил наложить вето на продление ограничений, срок которых истекает в конце июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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