Совет ЕС 27 мая обсудит лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе

13 мая сообщалось, что ЕС готовит способ обойти вето Венгрии на санкции против России. FT пояснял, что это началось после обещаний Брюсселя продолжать экономическое давление на Москву, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня и прямые переговоры с Украиной. Дело в том, что премьер Венгрии Виктор Орбан неоднократно приостанавливал санкции ЕС. Он также грозил наложить вето на продление ограничений, срок которых истекает в конце июля.