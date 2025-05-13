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FT: ЕС готовит способ обойти вето Венгрии на санкции против России

Ведомости

Европейский союз (ЕС) может ввести контроль над движением капитала и торговых пошлин против России, если Венгрия наложит вето на продление экономических санкций ЕС. Об этом пишет Financial Times (FT).

ЕС рассматривает разные способы обойти вето Венгрии, включая переход на другую правовую основу, сообщает FT со ссылкой на пять источников. Подготовка началась на фоне обещаний Брюсселя продолжать экономическое давление на Москву, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня и прямые переговоры с Украиной.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно приостанавливал санкции ЕС. Он пригрозил наложить вето на продление ограничений, срок которых истекает в конце июля. Для продления санкций необходимо согласие всех 27 государств – членов ЕС.

17 марта Будапешт согласился продлить санкции ЕС против России после того, как госсекретарь США Марко Рубио поговорил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. В январе Венгрия также грозилась наложить вето на продление европейских антироссийских санкций, «сославшись на возвращение [президента США Дональда] Трампа в Белый дом». За этим «неожиданно» последовала угроза новых ограничений со стороны американского лидера в адрес России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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