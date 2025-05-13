FT: ЕС готовит способ обойти вето Венгрии на санкции против России

17 марта Будапешт согласился продлить санкции ЕС против России после того, как госсекретарь США Марко Рубио поговорил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. В январе Венгрия также грозилась наложить вето на продление европейских антироссийских санкций, «сославшись на возвращение [президента США Дональда] Трампа в Белый дом». За этим «неожиданно» последовала угроза новых ограничений со стороны американского лидера в адрес России.