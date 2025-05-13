FT: ЕС готовит способ обойти вето Венгрии на санкции против России
Европейский союз (ЕС) может ввести контроль над движением капитала и торговых пошлин против России, если Венгрия наложит вето на продление экономических санкций ЕС. Об этом пишет Financial Times (FT).
ЕС рассматривает разные способы обойти вето Венгрии, включая переход на другую правовую основу, сообщает FT со ссылкой на пять источников. Подготовка началась на фоне обещаний Брюсселя продолжать экономическое давление на Москву, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня и прямые переговоры с Украиной.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно приостанавливал санкции ЕС. Он пригрозил наложить вето на продление ограничений, срок которых истекает в конце июля. Для продления санкций необходимо согласие всех 27 государств – членов ЕС.
17 марта Будапешт согласился продлить санкции ЕС против России после того, как госсекретарь США Марко Рубио поговорил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. В январе Венгрия также грозилась наложить вето на продление европейских антироссийских санкций, «сославшись на возвращение [президента США Дональда] Трампа в Белый дом». За этим «неожиданно» последовала угроза новых ограничений со стороны американского лидера в адрес России.