Politico: Венгрия продлила санкции против РФ после вмешательства США
Будапешт согласился продлить санкции Евросоюза против России после того, как госсекретарь США Марко Рубио поговорил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, пишет Politico со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных чиновников.
Отмечается, что в январе Венгрия грозилась наложить вето на продление европейских антироссийских санкций, «сославшись на возвращение [президента США Дональда] Трампа в Белый дом». За этим «неожиданно» последовала угроза новых ограничений со стороны американского лидера в адрес России.
«Госсекретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто и призвал его не подрывать санкционную систему блока», – говорится в материале.
По словам неназванных дипломатов, эти сообщения помогли убедить Венгрию отступить, обеспечив сохранение замороженных российских активов и торговых эмбарго.
27 января главы МИД стран ЕС согласовали продление санкций против России на полгода. Сообщалось, что Венгрия отказалась от возражений против продления санкций, получив все необходимые гарантии энергобезопасности со стороны ЕС. 14 марта «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что европейские страны согласовали продление персональных санкций против России. Reuters писал, что по просьбе Будапешта ЕС исключил из списка ограничений троих россиян. По словам двух дипломатов ЕС, изначально Венгрия призвала исключить из списка девять имен, включая сооснователя Альфа-банка Михаила Фридмана, но другие посланники смогли сократить число россиян до трех.