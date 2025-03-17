Politico: Венгрия продлила санкции против РФ после вмешательства США

27 января главы МИД стран ЕС согласовали продление санкций против России на полгода. Сообщалось, что Венгрия отказалась от возражений против продления санкций, получив все необходимые гарантии энергобезопасности со стороны ЕС. 14 марта «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что европейские страны согласовали продление персональных санкций против России. Reuters писал, что по просьбе Будапешта ЕС исключил из списка ограничений троих россиян. По словам двух дипломатов ЕС, изначально Венгрия призвала исключить из списка девять имен, включая сооснователя Альфа-банка Михаила Фридмана, но другие посланники смогли сократить число россиян до трех.