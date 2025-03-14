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«РИА Новости»: ЕС утвердил продление персональных санкций против России

Ведомости

Европейским странам удалось согласовать продление персональных санкций в отношении России, пишет «РИА Новости» со ссылкой на европейский источник.

Продление должно было состояться до 15 марта.

Reuters пишет, что ЕС исключил из санкционного списка троих россиян по просьбе Будапешта. Двое дипломатов ЕС сообщили, что изначально венгерская сторона призвала исключить из списка девять имен, включая сооснователя Альфа-банка Михаила Фридмана, но другим посланникам удалось сократить число россиян до трех.

Фридман при этом остался в санкционном списке, отмечает Reuters. Предположительно, из реестра были исключены сестра бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, бизнесмен Вячеслав Кантор и министр спорта России Михаил Дегтярев. Кроме того, трое были исключены из ограничительного реестра в связи с их смертью. Бизнесмена Владимира Рашевского удалили из списка в связи со слабыми юридическими основаниями, а не из-за давления Будапешта, следует из материала.

10 марта агентство писало, что постоянные представители европейских стран не смогли согласовать продление персональных антироссийских санкций со стороны ЕС. Собеседник агентства тогда не уточнил, по какой причине продление не состоялось. Известно, что ранее продлению санкций препятствовал Будапешт.

27 января министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали продление санкций против России на полгода. Тогда же стало известно, что Венгрия отказалась от возражений против продления санкций, получив все необходимые гарантии энергобезопасности со стороны ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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