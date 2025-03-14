«РИА Новости»: ЕС утвердил продление персональных санкций против России

Фридман при этом остался в санкционном списке, отмечает Reuters. Предположительно, из реестра были исключены сестра бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, бизнесмен Вячеслав Кантор и министр спорта России Михаил Дегтярев. Кроме того, трое были исключены из ограничительного реестра в связи с их смертью. Бизнесмена Владимира Рашевского удалили из списка в связи со слабыми юридическими основаниями, а не из-за давления Будапешта, следует из материала.