«РИА Новости»: ЕС утвердил продление персональных санкций против России
Европейским странам удалось согласовать продление персональных санкций в отношении России, пишет «РИА Новости» со ссылкой на европейский источник.
Продление должно было состояться до 15 марта.
Reuters пишет, что ЕС исключил из санкционного списка троих россиян по просьбе Будапешта. Двое дипломатов ЕС сообщили, что изначально венгерская сторона призвала исключить из списка девять имен, включая сооснователя Альфа-банка Михаила Фридмана, но другим посланникам удалось сократить число россиян до трех.
Фридман при этом остался в санкционном списке, отмечает Reuters. Предположительно, из реестра были исключены сестра бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, бизнесмен Вячеслав Кантор и министр спорта России Михаил Дегтярев. Кроме того, трое были исключены из ограничительного реестра в связи с их смертью. Бизнесмена Владимира Рашевского удалили из списка в связи со слабыми юридическими основаниями, а не из-за давления Будапешта, следует из материала.
10 марта агентство писало, что постоянные представители европейских стран не смогли согласовать продление персональных антироссийских санкций со стороны ЕС. Собеседник агентства тогда не уточнил, по какой причине продление не состоялось. Известно, что ранее продлению санкций препятствовал Будапешт.
27 января министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали продление санкций против России на полгода. Тогда же стало известно, что Венгрия отказалась от возражений против продления санкций, получив все необходимые гарантии энергобезопасности со стороны ЕС.