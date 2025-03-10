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«РИА Новости»: ЕС не согласовал продление персональных санкций против России

Ведомости

Постоянные представители европейских стран не смогли согласовать продление персональных антироссийских санкций со стороны ЕС. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в Совете ЕС.

«Пока решение не принято, перенесено на среду [12 марта]», – сказал собеседник агентства. «РИА Новости» отмечает, что продление санкций должно состояться до 15 марта.

27 января министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали продление санкций против России еще на полгода. Тогда же стало известно, что Венгрия отказалась от возражений против продления санкций, получив все необходимые гарантии энергобезопасности со стороны ЕС.

Будапешт неоднократно препятствовал продолжению санкционной политики в отношении России до выполнения своих условий. В частности, Венгрия откладывала решение о продлении санкций с декабря 2024 г., так как она пытается добиться восстановления транзита российского газа через территорию Украины.

С начала боевых действий на Украине страны ЕС ввели уже 16 пакетов антироссийских санкций. Совет Евросоюза принял 16-й пакет санкций против России в третью годовщину спецоперации 24 февраля. Ограничения затронули 13 банков из РФ, также был введен запрет на транзакции для кредитных и финансовых организаций, зарегистрированных за пределами России и использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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