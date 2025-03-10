«РИА Новости»: ЕС не согласовал продление персональных санкций против России

С начала боевых действий на Украине страны ЕС ввели уже 16 пакетов антироссийских санкций. Совет Евросоюза принял 16-й пакет санкций против России в третью годовщину спецоперации 24 февраля. Ограничения затронули 13 банков из РФ, также был введен запрет на транзакции для кредитных и финансовых организаций, зарегистрированных за пределами России и использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.