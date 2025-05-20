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Парламент Венгрии одобрил проект о выходе страны из МУСа

Ведомости

Парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе республики из Международного уголовного суда (МУС). Документ положит начало годичному процессу, пишет Reuters.

За принятие законопроекта проголосовали 134 депутата. Еще 37 парламентариев высказались против. В законопроекте указано, что Венгрия «решительно отвергает использование международных организаций – в частности, уголовных судов – в качестве инструментов политического влияния».

3 апреля, в день визита в Венгрию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, глава администрации премьер-министра республики Гергей Гуйяш заявил, что правительство страны намерено выйти из состава МУСа. В ноябре 2024 г. МУС выдал ордер на арест Нетаньяху в связи с «преступлениями против человечности» в ходе военной операции в секторе Газа. МУС заявлял, что планы Венгрии отказаться от участия в работе суда не освобождают ее от обязательств Римского статута, пока она является участником договора.

29 апреля парламент Венгрии проголосовал за выход из юрисдикции МУСа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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