Парламент Венгрии одобрил проект о выходе страны из МУСа
Парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе республики из Международного уголовного суда (МУС). Документ положит начало годичному процессу, пишет Reuters.
За принятие законопроекта проголосовали 134 депутата. Еще 37 парламентариев высказались против. В законопроекте указано, что Венгрия «решительно отвергает использование международных организаций – в частности, уголовных судов – в качестве инструментов политического влияния».
3 апреля, в день визита в Венгрию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, глава администрации премьер-министра республики Гергей Гуйяш заявил, что правительство страны намерено выйти из состава МУСа. В ноябре 2024 г. МУС выдал ордер на арест Нетаньяху в связи с «преступлениями против человечности» в ходе военной операции в секторе Газа. МУС заявлял, что планы Венгрии отказаться от участия в работе суда не освобождают ее от обязательств Римского статута, пока она является участником договора.