Парламент Венгрии одобрил проект о выходе страны из МУСа

3 апреля, в день визита в Венгрию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, глава администрации премьер-министра республики Гергей Гуйяш заявил, что правительство страны намерено выйти из состава МУСа. В ноябре 2024 г. МУС выдал ордер на арест Нетаньяху в связи с «преступлениями против человечности» в ходе военной операции в секторе Газа. МУС заявлял, что планы Венгрии отказаться от участия в работе суда не освобождают ее от обязательств Римского статута, пока она является участником договора.