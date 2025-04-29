Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС

Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУСПо словам Сийярто, этот институт утратил беспристрастность и авторитет
Парламент Венгрии проголосовал за выход из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в соцсети X.
«Принимая такое решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который утратил беспристрастность и авторитет», – уточнил Сийярто.
3 апреля глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил о планах правительства республики выйти из состава МУС. Это произошло в день визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ноябре 2024 г. МУС выдал ордер на его арест в связи с «преступлениями против человечности» в ходе военной операции в секторе Газа.
Тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что ордер на арест его гостя является «политическим фарсом», и добавил, что в парламент страны внесут законопроект о выходе из международной организации.
МУС напомнил, что планы Венгрии отказаться от участия в работе суда не освобождают республику от соблюдения обязательств, вытекающих из Римского статута, пока она является участником данного договора. Там добавили, что в декабре 2024 г. Венгрия в резолюции подтвердила вместе с другими странами-участниками неизменную поддержку суда как независимого и беспристрастного института.