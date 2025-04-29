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Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС

По словам Сийярто, этот институт утратил беспристрастность и авторитет
Ведомости

Парламент Венгрии проголосовал за выход из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в соцсети X.

«Принимая такое решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который утратил беспристрастность и авторитет», – уточнил Сийярто.

3 апреля глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил о планах правительства республики выйти из состава МУС. Это произошло в день визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ноябре 2024 г. МУС выдал ордер на его арест в связи с «преступлениями против человечности» в ходе военной операции в секторе Газа.

Тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что ордер на арест его гостя является «политическим фарсом», и добавил, что в парламент страны внесут законопроект о выходе из международной организации.

МУС напомнил, что планы Венгрии отказаться от участия в работе суда не освобождают республику от соблюдения обязательств, вытекающих из Римского статута, пока она является участником данного договора. Там добавили, что в декабре 2024 г. Венгрия в резолюции подтвердила вместе с другими странами-участниками неизменную поддержку суда как независимого и беспристрастного института.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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