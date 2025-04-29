Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС

МУС напомнил, что планы Венгрии отказаться от участия в работе суда не освобождают республику от соблюдения обязательств, вытекающих из Римского статута, пока она является участником данного договора. Там добавили, что в декабре 2024 г. Венгрия в резолюции подтвердила вместе с другими странами-участниками неизменную поддержку суда как независимого и беспристрастного института.