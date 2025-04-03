МУС напомнил об обязанности Венгрии соблюдать Римский статут

Намерение Венгрии выйти из договора Гуйяш пояснял тем, что МУС якобы отклонился от своей первоначальной цели и превратился в политическую организацию. В качестве примера этому было приведено обвинение в геноциде палестинского народа в секторе Газа, поданное против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ноябре 2024 г. МУС выдал ордер на его арест. Несмотря на это, в апреле Нетаньяху прибыл в Венгрию по приглашению премьер-министра страны Виктора Орбана.