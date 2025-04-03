МУС напомнил об обязанности Венгрии соблюдать Римский статут
Намерение Венгрии отказаться от участия в работе Международного уголовного суда (МУС) не освобождает страну от соблюдения обязательств, вытекающих из Римского статута, пока она была и есть участником данного договора. Это следует из заявления на сайте МУСа.
Ранее 3 апреля глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил о планах правительства республики выйти из состава суда. В связи с этим Ассамблея государств – участников Римского статута выразила сожаление и обеспокоенность. Но пока Венгрия еще является участником международного договора, она должна соблюдать вытекающие из него обязательства.
В МУСе также напомнили, что республика в декабре 2024 г. в резолюции подтвердила вместе с другими государствами-участниками свою неизменную поддержку суда как независимого и беспристрастного института.
Намерение Венгрии выйти из договора Гуйяш пояснял тем, что МУС якобы отклонился от своей первоначальной цели и превратился в политическую организацию. В качестве примера этому было приведено обвинение в геноциде палестинского народа в секторе Газа, поданное против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ноябре 2024 г. МУС выдал ордер на его арест. Несмотря на это, в апреле Нетаньяху прибыл в Венгрию по приглашению премьер-министра страны Виктора Орбана.