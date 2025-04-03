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МУС напомнил об обязанности Венгрии соблюдать Римский статут

Ведомости

Намерение Венгрии отказаться от участия в работе Международного уголовного суда (МУС) не освобождает страну от соблюдения обязательств, вытекающих из Римского статута, пока она была и есть участником данного договора. Это следует из заявления на сайте МУСа.

Ранее 3 апреля глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил о планах правительства республики выйти из состава суда. В связи с этим Ассамблея государств – участников Римского статута выразила сожаление и обеспокоенность. Но пока Венгрия еще является участником международного договора, она должна соблюдать вытекающие из него обязательства.

В МУСе также напомнили, что республика в декабре 2024 г. в резолюции подтвердила вместе с другими государствами-участниками свою неизменную поддержку суда как независимого и беспристрастного института.

Намерение Венгрии выйти из договора Гуйяш пояснял тем, что МУС якобы отклонился от своей первоначальной цели и превратился в политическую организацию. В качестве примера этому было приведено обвинение в геноциде палестинского народа в секторе Газа, поданное против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ноябре 2024 г. МУС выдал ордер на его арест. Несмотря на это, в апреле Нетаньяху прибыл в Венгрию по приглашению премьер-министра страны Виктора Орбана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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