Венгрия решила выйти из МУС
Правительство Венгрии инициирует выход страны из Международного уголовного суда (МУС) 3 апреля, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Об этом пишет Index.hu.
По его словам, МУС отклонился от своей первоначальной цели и превратился в политическую организацию. В качестве примера этому приводится обвинение против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Правительство [Венгрии] считает этот процесс неприемлемым и поэтому больше не желает участвовать в работе суда», – говорится в материале.
Вечером 2 апреля министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки опубликовал кадры с прибытием Нетаньяху в аэропорт Будапешта. Израильский лидер прибыл в Венгрию, невзирая на ордер МУС на его арест. Magyar Nemzet сообщало, что визит проходит по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
The Times of Israel сообщала, что речь о первой зарубежной поездке Нетаньяху после того, как МУС выдал ордер на его арест. Иск против Нетаньяху был подан по обвинению в геноциде палестинского народа в секторе Газа.