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Венгрия решила выйти из МУС

Ведомости

Правительство Венгрии инициирует выход страны из Международного уголовного суда (МУС) 3 апреля, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Об этом пишет Index.hu.

По его словам, МУС отклонился от своей первоначальной цели и превратился в политическую организацию. В качестве примера этому приводится обвинение против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Правительство [Венгрии] считает этот процесс неприемлемым и поэтому больше не желает участвовать в работе суда», – говорится в материале.

Вечером 2 апреля министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки опубликовал кадры с прибытием Нетаньяху в аэропорт Будапешта. Израильский лидер прибыл в Венгрию, невзирая на ордер МУС на его арест. Magyar Nemzet сообщало, что визит проходит по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

The Times of Israel сообщала, что речь о первой зарубежной поездке Нетаньяху после того, как МУС выдал ордер на его арест. Иск против Нетаньяху был подан по обвинению в геноциде палестинского народа в секторе Газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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