Венгрия выходит из МУСа и приветствует преследуемого им Нетаньяху

Венгрия выходит из МУСа и приветствует преследуемого им НетаньяхуС приходом в Белый дом Трампа Орбан и премьер Израиля чувствуют себя еще более уверенно
Правительство Венгрии в день визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, 3 апреля, объявило о решении выйти из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Еще в 2024 г. МУС выдал ордер на арест Нетаньяху в связи с «преступлениями против человечности» во время военной операции в секторе Газа, которая идет с октября 2023 г. Нетаньяху планирует пробыть в Венгрии до 6 апреля.
О решении покинуть МУС объявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш. «В четверг [3 апреля] правительство начнет работу по выходу [из МУСа]», – написал он в соцсетях. На совместной пресс-конференции венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что ордер на арест его гостя является «политическим фарсом», и подчеркнул, что в парламент Венгрии внесут законопроект о выходе из международной организации. Нетаньяху ответил на это заявление аплодисментами. Ранее минобороны Израиля объявило о расширении военной операции в секторе Газа с созданием в палестинском анклаве буферных зон на «обширных территориях».
Действия Венгрии – политический жест. Согласно Римскому статуту, страна прекращает быть членом МУСа лишь через год после извещения о выходе из организации, говорит доктор юридических наук, специалист по международному праву Алексей Исполинов. В течение этого переходного периода, продолжает юрист, государство – участник МУСа формально не освобождается от обязательств по выполнению норм статута. Нетаньяху в ответ на объявление Венгрии о намерении выйти из МУСа поблагодарил премьера Венгрии Виктора Орбана. Орбан принял израильского премьера в Будапеште в замке Буда с почетным караулом.
Решением о выходе Венгрии из МУСа Будапешт продолжает политическую линию по дистанцированию страны от международных организаций, которые, с точки зрения властей, ограничивают суверенитет, говорит профессор кафедры мировой экономики МГИМО Алексей Дрыночкин. По его словам, Орбан давно достаточно критично относится ко всем институтам, которые базируются или были созданы на территории Европы. С точки зрения венгерского руководства, эти организации тормозят развитие Евросоюза, добавил эксперт. Помешать Будапешту выйти из МУСа смогут лишь внешние силы, уверен Дрыночкин: «У ЕС остается серьезный финансовый рычаг давления. Теоретически он может заморозить выделение средств венграм из своих фондов, предназначенных для восточноевропейской страны».
В марте 2023 г. власти Венгрии говорили, что не арестуют президента России Владимира Путина по ранее выданному ордеру МУСа, если тот приедет в страну. Гуйяш тогда отмечал, что у Венгрии нет на это законных оснований. При этом страна в 1999 г. подписала, а через два года ратифицировала Римский статут, на основе которого работает МУС. Глава МИД Бельгии Максим Прево подчеркнул, что Венгрия может стать единственным членом ЕС, не участвующим в Римском статуте. При этом Исполинов напомнил случай с бывшим президентом Филиппин Родриго Дутерте, которого в середине марта передали под стражу МУСа, несмотря на решение Манилы о выходе страны из организации в 2024 г.
Но отказ Венгрии от своих обязательств не влечет за собой никаких правовых последствий, заметил эксперт. «Единственное, что может сделать суд, – обратиться в Ассамблею государств – участников Римского статута. В декабре 2024 г. ассамблея рассматривала неисполнение Монголией решения МУСа об аресте Путина во время его визита в сентябре 2024 г. Но Улан-Батор объяснил, что Москва не признает юрисдикцию статута, а в отношении российского президента есть иммунитет», – заявил эксперт. «С приходом в Белый дом Трампа Орбан и Нетаньяху чувствуют себя в сильной позиции и ощущают поддержку Вашингтона в политике против МУСа», – говорит специалист по Венгрии Артем Ильинский.