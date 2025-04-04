Венгрия выходит из МУСа и приветствует преследуемого им Нетаньяху

В марте 2023 г. власти Венгрии говорили, что не арестуют президента России Владимира Путина по ранее выданному ордеру МУСа, если тот приедет в страну. Гуйяш тогда отмечал, что у Венгрии нет на это законных оснований. При этом страна в 1999 г. подписала, а через два года ратифицировала Римский статут, на основе которого работает МУС. Глава МИД Бельгии Максим Прево подчеркнул, что Венгрия может стать единственным членом ЕС, не участвующим в Римском статуте. При этом Исполинов напомнил случай с бывшим президентом Филиппин Родриго Дутерте, которого в середине марта передали под стражу МУСа, несмотря на решение Манилы о выходе страны из организации в 2024 г.