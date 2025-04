Израиль анонсировал создание буферной зоны в Газе

Заявление Каца последовало через несколько часов после того, как телеканал Al Jazeera сообщил о масштабных воздушных ударах Израиля по югу Газы, а затем о начале наземной операции в районе КПП Рафах на границе с Египтом в ночь на 2 апреля. Как передает The Times of Israel, в этот район в рамках расширенного наступления еврейское государство дополнительно перебросило одну дивизию. Израильская армия во время наступления на Рафах не станет пересекать так называемый Филадельфийский коридор – демилитаризованную зону на египетской границе протяженностью 14,5 км и шириной несколько сотен метров, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники.