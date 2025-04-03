Израиль анонсировал создание буферной зоны в Газе

Израиль анонсировал создание буферной зоны в ГазеС этой целью израильские военные расширяют наземную операцию
Армия Израиля расширит операцию в секторе Газа для его зачистки от палестинских боевиков движения «Хамас» и их инфраструктуры, а также для захвата территории с целью создания там буферной зоны, говорится в письменном заявлении израильского министра обороны Исраэля Каца, опубликованном в The Jerusalem Post. Помимо этого он призвал жителей анклава «немедленно» выступить против «Хамас» и освободить израильских заложников, что, по словам Каца, является единственным способом положить конец кровопролитной войне. Кац не уточнил, какие именно районы Газы собирается захватить израильская армия для создания зоны безопасности.
Заявление Каца последовало через несколько часов после того, как телеканал Al Jazeera сообщил о масштабных воздушных ударах Израиля по югу Газы, а затем о начале наземной операции в районе КПП Рафах на границе с Египтом в ночь на 2 апреля. Как передает The Times of Israel, в этот район в рамках расширенного наступления еврейское государство дополнительно перебросило одну дивизию. Израильская армия во время наступления на Рафах не станет пересекать так называемый Филадельфийский коридор – демилитаризованную зону на египетской границе протяженностью 14,5 км и шириной несколько сотен метров, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники.
Накануне анонсированной Кацем операции представитель Армии обороны Израиля Авичай Адраи на своей странице в Х на арабском языке призвал жителей Газы покинуть южные районы сектора и перебраться на безопасную территорию в районе Аль-Маваси на побережье, ранее объявленную гуманитарной зоной. В это же время предупреждение об эвакуации палестинцев распространилось на восточные и западные части анклава, что, как отмечает The Times of Israel, стало «самым масштабным приказом об эвакуации» с момента возобновления боевых действий против «Хамас» 18 марта после двухмесячного перемирия.
За неделю до начала наземной операции израильской армии в Газе источники газеты Financial Times 25 марта сообщили о планах израильского государства восстановить «длительную оккупацию» палестинского анклава с целью уничтожения «Хамас» и переселить все население региона на небольшое бесплодное пространство в районе городов Хан-Юнис и Дейр-эль-Балах. По словам собеседников издания, разработка этой стратегии стала возможна после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который ранее неоднократно выступал с инициативой изгнания всех местных палестинцев из сектора и превращения пустующей территории в ближневосточную «Ривьеру».
В то же время газета The Wall Street Journal писала о подготовке Израилем масштабной наземной операции в Газе с целью впоследствии на захваченной территории установить новую власть.
Очевидно, Израиль стремится создать расширенный «периметр безопасности» в Газе, для того чтобы ограничить возможности «Хамас» атаковать израильскую территорию, говорит научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По ее словам, это подразумевает присутствие армии как минимум на временной основе.
В буферной зоне Израиль, вероятно, установит власть своей военной администрации, как это реализовано в израильской зоне оккупации на Западном берегу реки Иордан, продолжает старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Для достижения этой цели премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предоставил своим военным карт-бланш на проведение силовой зачистки территории, отметил эксперт: «С израильской точки зрения, без полноценной военной оккупации будет сложно уничтожить инфраструктуру исламистов, а также устранить носителей радикальной идеологии. А через создание на занятой территории невыносимых условий проживания для палестинцев израильские власти будут пытаться выдавить большую часть населения из региона».
При этом собеседники «Ведомостей» исключили вероятность аннексии сектора Газа Израилем: это неприемлемо с точки зрения международного права и сулит неприятности для еврейского государства на международной арене. Кроме того, эта идея не находит сторонников среди большинства израильтян, полагают эксперты.