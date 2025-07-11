Песков: РФ будет бороться с мерами ЕС против экспорта российской нефти

По словам представителя Кремля, в России «уже наработан хороший опыт по минимизации последствий» различных рестрикций западных стран. Подобные решения он назвал «недальновидными» и пообещал, что опыт государства обязательно будет применяться и при будущей реализации механизма корректировки предельного уровня цен на российскую нефть в зависимости от изменений мировых котировок.