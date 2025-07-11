Песков: РФ будет бороться с мерами ЕС против экспорта российской нефти
Для минимизации последствия возможного решения ЕС об установке «плавающего потолка» цен на нефть из РФ Москва будет использовать прошлый опыт преодоления санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в России «уже наработан хороший опыт по минимизации последствий» различных рестрикций западных стран. Подобные решения он назвал «недальновидными» и пообещал, что опыт государства обязательно будет применяться и при будущей реализации механизма корректировки предельного уровня цен на российскую нефть в зависимости от изменений мировых котировок.