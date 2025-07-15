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Совет ЕС не смог договориться о принятии 18-го пакета санкций против РФ

Ведомости

В ходе заседания Совета Европейского союза (ЕС) 15 июля участники встречи не смогли договориться о принятии 18-го пакета антироссийских санкций. Об этом заявила верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в ходе пресс-конференции. Трансляцию проводит агентство Reuters.

«Должна сказать, что были очень близки к успеху», – сказала она.

23 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия не поддержали введение 18-го пакета санкций против России. По его словам, причина состоит в том, что рестрикции обяжут государства отказаться от использования российского природного газа и нефти, что невыгодно в том числе для Братиславы и Будапешта.

Телеканал Euronews со ссылкой на дипломатические источники 9 июля сообщал, что Словакия вновь заблокировала новые санкции Евросоюза (ЕС) против России на уровне постпредов.

Reuters писало, что представители стран ЕС рассчитывают 15 июля согласовать 18-й пакет санкций против России. Новый пакет мер будет включать внедрение динамического механизма ограничения цен на российскую нефть. Согласно ему, предельная стоимость будет автоматически устанавливаться на уровне $15 ниже актуальной рыночной цены за баррель.

По данным агентства, Словакия согласилась на новые ограничения, но добивается от Еврокомиссии гарантий в том, что ее опасения по поводу планов поэтапного отказа от поставок российского газа будут учтены. 15 июля премьер-министр страны Роберт Фицо сообщил о получении от Еврокомиссии проекта гарантий по вопросу энергоресурсов.

10 июля Еврокомиссия предложила внедрение «гибкого» механизма ограничения цен на российскую нефть. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что для минимизации последствий возможного решения ЕС об установке «плавающего потолка» цен на нефть российская сторона будет использовать прошлый опыт преодоления санкций.

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