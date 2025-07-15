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Совет ЕС ввел санкции против пяти россиян из-за якобы нарушения прав человека

Ведомости

Совет Европейского союза (ЕС) ввел санкции против пяти россиян, обвинив их в якобы нарушении прав человека. Их имена станут известны позже. Об этом говорится в заявлении совета по итогам встречи глав МИД в Брюсселе.

В документе отмечается, что подсанкционные лица якобы «ответственны за серьезные нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции». Их имена людей станут известны после публикации постановления в «Официальном журнале ЕС» 16 июля.

В список вошли представители российской судебной системы, сыгравшие ключевую роль в деле бывшего муниципального депутата Москвы Алексея Горинова, который был приговорен к трем годам лишения свободы по статье об оправдании терроризма.

Горинову вынесли приговор в ноябре 2024 г. О возбуждении нового дела сообщил сам Горинов в октябре 2023 г. По сообщению «Коммерсанта», обвинение в оправдании терроризма касается двух фраз Горинова, которые тот произнес в разговоре с сокамерниками в больнице при ИК-3 во Владимирской области. Горинов заявил, что его сокамерники сотрудничали с администрацией колонии и носили на себе записывающие устройства.

По совокупности приговоров окончательный срок заключения 63-летнего Горинова составит пять лет строгого режима. Вину он не признал. Гособвинение запрашивало наказание Горинову в виде 3,5 года лишения свободы.

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