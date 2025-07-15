Совет ЕС ввел санкции против пяти россиян из-за якобы нарушения прав человека

Горинову вынесли приговор в ноябре 2024 г. О возбуждении нового дела сообщил сам Горинов в октябре 2023 г. По сообщению «Коммерсанта», обвинение в оправдании терроризма касается двух фраз Горинова, которые тот произнес в разговоре с сокамерниками в больнице при ИК-3 во Владимирской области. Горинов заявил, что его сокамерники сотрудничали с администрацией колонии и носили на себе записывающие устройства.