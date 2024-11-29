Горинова приговорили к трем годам колонии по второму делу
Бывшего муниципального депутата из Москвы Алексея Горинова приговорили к трем годам колонии по статье об оправдании терроризма, пишет «Коммерсантъ». Сейчас он отбывает наказание по делу о фейках про ВС РФ.
По совокупности приговоров окончательный срок заключения 63-летнего Горинова составит пять лет строгого режима. Вину он не признал. Гособвинение запрашивало наказание Горинову в виде 3,5 г. лишения свободы.
О возбуждении нового дела сообщил сам Горинов в октябре 2023 г. По сообщению «Коммерсанта», обвинение в оправдании терроризма касается двух фраз Горинова, которые тот произнес в разговоре с сокамерниками в больнице при ИК-3 во Владимирской области. Горинов заявил, что его сокамерники сотрудничали с администрацией колонии и носили на себе записывающие устройства.
Горинов был муниципальным депутатом Красносельского района Москвы. 15 марта 2022 г., вскоре после начала российской спецоперации на Украине, на заседании совета депутатов округа обсуждался план по досуговой и социальной работе с населением. Горинов выступил против этого плана, обосновав свою позицию тем, что он неуместен на фоне происходящих боевых действий в соседней стране. В своем последнем слове 29 ноября 2024 г. Горинов вновь выступил против проведения спецоперации.
На заседании в марте 2022 г.его поддержала глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина, которую в июле 2024 г. заочно приговорили к 7,5 года колонии общего режима.