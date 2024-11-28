Осужденному экс-мундепу Алексею Горинову запросили еще 3,5 года по второму делу
Гособвинение в ходе прений во Втором Западном окружном военном суде запросило назначить бывшему муниципальному депутату из Москвы Алексею Горинову, который в 2022 г. был осужден на семь лет колонии по делу о фейках про Вооруженные силы РФ, наказание в виде 3,5 года лишения свободы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
63-летний Горинов обвиняется в оправдании терроризма. О возбуждении нового дела сам бывший депутат сообщил в октябре 2023 г., подробностей об этом он тогда не раскрыл.
Горинов был муниципальным депутатом Красносельского района Москвы. 15 марта 2022 г., вскоре после начала российской спецоперации на Украине, на заседании совета депутатов округа обсуждался план по досуговой и социальной работе с населением. Горинов выступил против этого плана, обосновав свою позицию тем, что он не уместен на фоне происходящих боевых действий в соседней стране. Его поддержала глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина.
После этого в отношении Горинова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ). В апреле его задержали. Уголовное преследование также было начато и против Котеночкиной. Согласно данным следствия, 15 марта на заседании совета депутатов они «огласили ложные данные о действиях российской армии».
В июле 2022 г. суд признал Горинова виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. В сентябре того же года суд сократил этот срок на 30 дней – до 6 лет и 11 месяцев. Дело Горинова стало первым по статье о фейках, по которому был вынесен приговор о реальном наказании в виде лишения свободы.
Котеночкина успела покинуть Россию, она объявлена в розыск. В июле этого года суд заочно приговорил ее к 7,5 года по делу о фейках про армию.