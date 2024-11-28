Осужденному экс-мундепу Алексею Горинову запросили еще 3,5 года по второму делу

В июле 2022 г. суд признал Горинова виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. В сентябре того же года суд сократил этот срок на 30 дней – до 6 лет и 11 месяцев. Дело Горинова стало первым по статье о фейках, по которому был вынесен приговор о реальном наказании в виде лишения свободы.