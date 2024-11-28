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Осужденному экс-мундепу Алексею Горинову запросили еще 3,5 года по второму делу

Ведомости

Гособвинение в ходе прений во Втором Западном окружном военном суде запросило назначить бывшему муниципальному депутату из Москвы Алексею Горинову, который в 2022 г. был осужден на семь лет колонии по делу о фейках про Вооруженные силы РФ, наказание в виде 3,5 года лишения свободы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

63-летний Горинов обвиняется в оправдании терроризма. О возбуждении нового дела сам бывший депутат сообщил в октябре 2023 г., подробностей об этом он тогда не раскрыл.

Горинов был муниципальным депутатом Красносельского района Москвы. 15 марта 2022 г., вскоре после начала российской спецоперации на Украине, на заседании совета депутатов округа обсуждался план по досуговой и социальной работе с населением. Горинов выступил против этого плана, обосновав свою позицию тем, что он не уместен на фоне происходящих боевых действий в соседней стране. Его поддержала глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина.

После этого в отношении Горинова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ). В апреле его задержали. Уголовное преследование также было начато и против Котеночкиной. Согласно данным следствия, 15 марта на заседании совета депутатов они «огласили ложные данные о действиях российской армии».

В июле 2022 г. суд признал Горинова виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. В сентябре того же года суд сократил этот срок на 30 дней – до 6 лет и 11 месяцев. Дело Горинова стало первым по статье о фейках, по которому был вынесен приговор о реальном наказании в виде лишения свободы.

Котеночкина успела покинуть Россию, она объявлена в розыск. В июле этого года суд заочно приговорил ее к 7,5 года по делу о фейках про армию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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