Суд приговорил Журавеля к 13,5 года колонии по делу о госизмене

Несмотря на то что сожжение произошло в Волгоградской области, его дело было передано в следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Чечне. Такое решение принял председатель СК РФ Александр Бастрыкин. В сентябре 2023 г. глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком сына. Самому Адаму с того момента было присвоено порядка 10 региональных и общественных наград.