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Суд приговорил Журавеля к 13,5 года колонии по делу о госизмене

20-летний молодой человек сейчас отбывает наказание за сожжение Корана
Максим Цуланов
Дмитрий Рогулин / ТАСС

Волгоградский областной суд приговорил 20-летнего Никиту Журавеля, сжегшего Коран по указанию спецслужб Украины, к 13,5 года по делу о госизмене. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Суд признал Журавеля виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена). По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок один год. Журавель признал вину.

По версии следствия, в марте прошлого года мужчина направил представителю службы безопасности Украины видео с железнодорожным составом, перевозившим военную технику Вооруженных сил России, военных самолетов и данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей. Расследованием занималось УФСБ России по Волгоградской области. Заседания по этому делу проходили в закрытом режиме.

О возбуждении дела по ст. 275 УК сообщили в Генпрокуратуре 3 октября этого года. Дело о госизмене было направлено на рассмотрение в Волгоградский областной суд, Журавель был доставлен в регион уже 14 ноября.

В феврале 2024 г. Журавеля приговорили к 3,5 года за сожжение Корана. Он был задержан в мае 2023 г. в Волгограде. На допросе он признался, что сжег Коран по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 000 руб. Приговор был вынесен Висаитовским судом Грозного в Чечне.

Несмотря на то что сожжение произошло в Волгоградской области, его дело было передано в следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Чечне. Такое решение принял председатель СК РФ Александр Бастрыкин. В сентябре 2023 г. глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком сына. Самому Адаму с того момента было присвоено порядка 10 региональных и общественных наград.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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