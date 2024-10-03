Осужденный за сожжение Корана Никита Журавель обвинен в госизмене

Дело стало резонансным после того, как в конце сентября 2023 г. глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком сына. После этого Адаму Кадырову было присвоено звание Героя Чеченской Республики. Также ему вручили ряд наград, включая орден «Дуслык» (второй по значимости наградой в Татарстане), орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» (высшая награда в регионе) и др.