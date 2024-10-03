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Осужденный за сожжение Корана Никита Журавель обвинен в госизмене

По данным следствия, он сотрудничал со службой безопасности Украины
Ведомости

Никита Журавель, приговоренный в феврале к 3,5 года колонии за сожжение Корана, обвиняется в государственной измене (ст. 275 УК РФ) – соответствующее заключение утвердила прокуратура Волгоградской области, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. Уголовное дело направлено в Волгоградский областной суд для рассмотрения по существу.

«По версии следствия, обвиняемый посредством мессенджера инициативно предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины», – говорится в сообщении.

В марте 2023 г. Журавель, как утверждается, направил тому видео с железнодорожным составом, перевозившим военную технику ВС России, военных самолетов, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.

В феврале 2024 г. суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Журавель был задержан в мае 2023 г. в Волгограде. На допросе он признался, что сжег Коран по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 000 руб. По решению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина уголовное дело было передано в следственное управление СК РФ по Чечне.

Дело стало резонансным после того, как в конце сентября 2023 г. глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком сына. После этого Адаму Кадырову было присвоено звание Героя Чеченской Республики. Также ему вручили ряд наград, включая орден «Дуслык» (второй по значимости наградой в Татарстане), орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» (высшая награда в регионе) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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