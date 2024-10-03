Осужденный за сожжение Корана Никита Журавель обвинен в госизмене

Осужденный за сожжение Корана Никита Журавель обвинен в госизменеПо данным следствия, он сотрудничал со службой безопасности Украины
Никита Журавель, приговоренный в феврале к 3,5 года колонии за сожжение Корана, обвиняется в государственной измене (ст. 275 УК РФ) – соответствующее заключение утвердила прокуратура Волгоградской области, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. Уголовное дело направлено в Волгоградский областной суд для рассмотрения по существу.
«По версии следствия, обвиняемый посредством мессенджера инициативно предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины», – говорится в сообщении.
В марте 2023 г. Журавель, как утверждается, направил тому видео с железнодорожным составом, перевозившим военную технику ВС России, военных самолетов, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.
В феврале 2024 г. суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Журавель был задержан в мае 2023 г. в Волгограде. На допросе он признался, что сжег Коран по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 000 руб. По решению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина уголовное дело было передано в следственное управление СК РФ по Чечне.
Дело стало резонансным после того, как в конце сентября 2023 г. глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком сына. После этого Адаму Кадырову было присвоено звание Героя Чеченской Республики. Также ему вручили ряд наград, включая орден «Дуслык» (второй по значимости наградой в Татарстане), орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» (высшая награда в регионе) и др.