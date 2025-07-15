Каллас надеется согласовать 18-й пакет санкций против России 15 июля

14 июля Reuters писало, что представители стран ЕС рассчитывают в этот же день согласовать 18-й пакет санкций против России. Уточняется, что новый пакет мер будет включать внедрение динамического механизма ограничения цен на российскую нефть. Согласно ему, предельная стоимость будет автоматически устанавливаться на уровне $15 ниже актуальной рыночной цены за баррель.