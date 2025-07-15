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Каллас надеется согласовать 18-й пакет санкций против России 15 июля

Меры будут включать внедрение механизма ограничения цен на российскую нефть
София Векслер
ЕР
ЕР

Страны Евросоюза (ЕС) близки к тому, чтобы 15 июля договориться о 18-м пакете антироссийских санкций. Об этом заявила прессе верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

«Мы надеемся достичь политического соглашения по 18-му пакету санкций. Мы очень, очень близки к этому. Я надеюсь, что это произойдет сегодня», – цитирует ее заявление Reuters.

На вопрос об обновлении ценового потолка для российских энергоносителей в новом пакете ограничительных мер Каллас ответила: «Это реально». Она уточнила, что достичь консенсуса в этом вопросе мешает вето одного из государств ЕС, но объединение пытается работать над этим.

14 июля Reuters писало, что представители стран ЕС рассчитывают в этот же день согласовать 18-й пакет санкций против России. Уточняется, что новый пакет мер будет включать внедрение динамического механизма ограничения цен на российскую нефть. Согласно ему, предельная стоимость будет автоматически устанавливаться на уровне $15 ниже актуальной рыночной цены за баррель.

По данным агентства, Словакия согласилась на новые ограничения, но добивается от Еврокомиссии гарантий в том, что ее опасения по поводу планов поэтапного отказа от поставок российского газа будут учтены. 15 июля премьер-министр страны Роберт Фицо сообщил о получении от Еврокомиссии проекта гарантий по вопросу энергоресурсов.

10 июля Еврокомиссия предложила внедрение «гибкого» механизма ограничения цен на российскую нефть. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что для минимизации последствий возможного решения ЕС об установке «плавающего потолка» цен на нефть российская сторона будет использовать прошлый опыт преодоления санкций.

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