Журналист Херш обвинил Шольца в сокрытии правды о взрывах «Северных потоков»По его информации, операцию прикрытия утвердили во время визита канцлера в США
Ветеран американской журналистики Сеймур Херш в своем аккаунте на платформе Substack опубликовал новую статью, в которой обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в поддержке усилий США по сокрытию их возможной причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 г. По его словам, его первая публикация от 8 февраля получила резонанс в Германии и других странах Европы, но оказалась не замеченной СМИ в США. При этом Белый дом и Центральное разведывательное управление отрицали, что США несут ответственность за диверсию.
7 марта американская The New York Times (NYT) и немецкая газета Die Zeit выпустили статьи, в которых утверждалось, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла совершить украинская или проукраинская группировка. Диверсанты, как сообщили NYT американские чиновники, якобы знакомые с разведданными, скорее всего, были гражданами Украины, России или обеих стран. По данным издания, виновники были противниками политики президента России, но доказательств того, что группировка как-либо связана с украинским лидером Владимиром Зеленским или его командой, у разведки Соединенных Штатов нет.
Херш обращает внимание, что эти публикации вышли в свет после визита Шольца в Белый дом 3 марта. Журналист считает их попытками спецслужб США и Германии организовать прикрытие для реальных виновников. Херш обращает внимание, что Джо Байден до сих пор не поручил американским спецслужбам провести расследования диверсии и никогда этого не сделает, «потому что знает ответ».
Американский журналист указывает на детали того, как прошел недавний визит Шольца в США. Канцлер прилетел в Вашингтон без представителей немецкой прессы на борту, а лидеры обошлись без официального ужина и пресс-конференции.
Сама встреча длилась больше часа, агентство AP писало, что к переговорам не были допущены даже личные советники двух лидеров. При этом Херш обращает внимание на то, что по окончании беседы не последовало никаких официальных заявлений. В реальности по итогам переговоров Белый дом выпустил короткое сообщение, согласно которому «лидеры обсудили текущие усилия по обеспечению безопасности, гуманитарной, экономической и политической помощи Украине». О других темах не сообщалось.
«Человек, имеющий доступ к дипломатическим данным, сообщил мне, что там обсуждалось разоблачение вопроса с газопроводом и, как результат, некоторым элементам в Центральном разведывательном управлении было поручено подготовить прикрытие совместно с разведкой Германии, которое бы предоставило американской и немецкой прессе альтернативную версию взрывов на «Северных потоках», – говорится в публикации Херша.
Журналист также считает, что Шольц оказывает поддержку администрации президента США в сокрытии операции в Балтийском море, как минимум, с осени 2022 г. При этом он пишет, что на сегодняшний день остается открытым вопрос о том, знал ли немецкий лидер заранее о диверсии.
В своем первом расследовании Херш утверждал, что взрывчатку под трубопроводы в июне 2022 г. заложили водолазы ВМС США, сделав это под прикрытием хорошо освещавшихся в прессе учений НАТО Baltops 22. Ссылаясь на источник, знакомый с планированием этой операции, Херш утверждает, что спустя три месяца норвежцы подорвали заряды дистанционно по сигналу со сброшенного с противолодочного самолета радиобуя, разрушив таким образом три из четырех веток «Северных потоков». По сведениям американского журналиста, решение о подрыве российского газопровода Байден принял после девяти месяцев секретных обсуждений с командой по вопросам национальной безопасности.
Встреча Шольца и Байдена носила закрытый характер, потому говорить о ее реальном содержании довольно сложно, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов. Объективно нынешняя международная ситуация требует проведения разных видов переговоров, особенно между лидерами Германии и США – крупнейших западных экономик. При этом версия с украинским следом не нашла особой поддержки в немецких СМИ и потому она показала свою несостоятельность уже на раннем этапе, говорит Соколов.