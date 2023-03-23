Журналист Херш обвинил Шольца в сокрытии правды о взрывах «Северных потоков»

Ветеран американской журналистики Сеймур Херш в своем аккаунте на платформе Substack опубликовал новую статью, в которой обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в поддержке усилий США по сокрытию их возможной причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 г. По его словам, его первая публикация от 8 февраля получила резонанс в Германии и других странах Европы, но оказалась не замеченной СМИ в США. При этом Белый дом и Центральное разведывательное управление отрицали, что США несут ответственность за диверсию.