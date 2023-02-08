Журналист Херш заявил о причастности США к подрыву «Северных потоков»

«Решение Байдена устроить диверсию на трубопроводах было принято после более чем девяти месяцев строго засекреченных дебатов внутри вашингтонского сообщества национальной безопасности о том, как наилучшим образом достичь этой цели. Большую часть того времени вопрос заключался не в том, выполнять ли миссию, а в том, как ее выполнить, не имея явного представления о том, кто несет за это ответственность», – написал Херш на своем сайте.