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Журналист Херш заявил о причастности США к подрыву «Северных потоков»

Ведомости

Президент США Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, заявил американский журналист Сеймур Херш.

«Решение Байдена устроить диверсию на трубопроводах было принято после более чем девяти месяцев строго засекреченных дебатов внутри вашингтонского сообщества национальной безопасности о том, как наилучшим образом достичь этой цели. Большую часть того времени вопрос заключался не в том, выполнять ли миссию, а в том, как ее выполнить, не имея явного представления о том, кто несет за это ответственность», – написал Херш на своем сайте.

Журналист считает, что с первых дней существования «Северного потока – 1» Вашингтон рассматривал проект как угрозу доминирования Запада. Херш утверждает, что американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2».

26 сентября того же года самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Именно он и привел в действие взрывчатку, заключил журналист.

Путин назвал заинтересованных в подрыве газопроводов «Северный поток»

Инцидент на газопроводах произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. 

В начале октября о завершении расследования на «Северных потоках» сообщила служба государственной безопасности Швеции (СЭПО). Следователи заявили об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственных за произошедшее также не назвали.

В Москве повреждения газопроводов охарактеризовали как «теракт на государственном уровне». 30 сентября того же года в ходе своего выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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