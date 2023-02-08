Журналист Херш заявил о причастности США к подрыву «Северных потоков»
Президент США Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, заявил американский журналист Сеймур Херш.
«Решение Байдена устроить диверсию на трубопроводах было принято после более чем девяти месяцев строго засекреченных дебатов внутри вашингтонского сообщества национальной безопасности о том, как наилучшим образом достичь этой цели. Большую часть того времени вопрос заключался не в том, выполнять ли миссию, а в том, как ее выполнить, не имея явного представления о том, кто несет за это ответственность», – написал Херш на своем сайте.
Журналист считает, что с первых дней существования «Северного потока – 1» Вашингтон рассматривал проект как угрозу доминирования Запада. Херш утверждает, что американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2».
26 сентября того же года самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Именно он и привел в действие взрывчатку, заключил журналист.
Инцидент на газопроводах произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались.
В начале октября о завершении расследования на «Северных потоках» сообщила служба государственной безопасности Швеции (СЭПО). Следователи заявили об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственных за произошедшее также не назвали.
В Москве повреждения газопроводов охарактеризовали как «теракт на государственном уровне». 30 сентября того же года в ходе своего выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.