МИД РФ вызвал послов ФРГ, Дании, Швеции из-за расследования по «Северным потокам»
Министерство иностранных дел России вызвало глав дипмиссий ФРГ, Дании, Швеции из-за отказа в привлечении России к расследованию взрывов на «Северных потоках», следует из заявления российского внешнеполитического ведомства.
В заявлении говорится, что дипломатам было «высказано недоумение» в связи с отсутствием официальной реакции на направленное обращение к руководству этих стран относительно привлечения российских специалистов к расследованию инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
«Как было подчеркнуто, в случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов. Россия, разумеется, не признает никакие «псевдорезультаты» такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты», — отметили в МИДе.
В ночь на 26 сентября утечка произошла на двух газопроводах — «Северный поток» и «Северный поток — 2». Тогда стало известно, что в обоих трубопроводах упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности этих инцидентов. В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии, Россию к участию в расследовании не допустили, европейцы также отказываются делиться полученной в ходе обследования информацией.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Россия обязательно должна участвовать в расследовании произошедшего на газопроводах, несмотря на «настораживающие» заявления Дании и Швеции.
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