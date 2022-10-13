МИД РФ вызвал послов ФРГ, Дании, Швеции из-за расследования по «Северным потокам»

«Как было подчеркнуто, в случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов. Россия, разумеется, не признает никакие «псевдо­результаты» такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты», — отметили в МИДе.