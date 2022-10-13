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МИД РФ вызвал послов ФРГ, Дании, Швеции из-за расследования по «Северным потокам»

Ведомости

Министерство иностранных дел России вызвало глав дипмиссий ФРГ, Дании, Швеции из-за отказа в привлечении России к расследованию взрывов на «Северных потоках», следует из заявления российского внешнеполитического ведомства.

В заявлении говорится, что дипломатам было «высказано недоумение» в связи с отсутствием официальной реакции на направленное обращение к руководству этих стран относительно привлечения российских специалистов к расследованию инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

«Как было подчеркнуто, в случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов. Россия, разумеется, не признает никакие «псевдо­результаты» такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты», — отметили в МИДе.

В ночь на 26 сентября утечка произошла на двух газопроводах — «Северный поток» и «Северный поток — 2». Тогда стало известно, что в обоих трубопроводах упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании.

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности этих инцидентов. В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии, Россию к участию в расследовании не допустили, европейцы также отказываются делиться полученной в ходе обследования информацией.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Россия обязательно должна участвовать в расследовании произошедшего на газопроводах, несмотря на «настораживающие» заявления Дании и Швеции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных