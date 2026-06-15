Оператор «Северного потока – 2» оспорит решение ЕС об отказе от российского газа
Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода «Северный поток – 2», обратилась в суд Евросоюза с требованием оспорить решение ЕС об отказе от российского газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Согласно опубликованному уведомлению, иск был подан 27 апреля против Европарламента и Совета ЕС. Истец требует отменить решение № 2026/261. В исковом заявлении компания указывает на шесть нарушений европейского законодательства, которые, по ее мнению, содержатся в оспариваемом документе.
28 марта стало известно, что швейцарская Nord Stream 2 AG продлила в России срок действия товарного знака Nord Stream 2. По данным Роспатента, первоначальная заявка на регистрацию была подана в 2016 г., а новый срок действия прав на товарный знак истекает в 2036 г.
2 мая в МИД РФ заявили о готовности к предметному диалогу с Германией по вопросу расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Взрывы на обеих магистралях произошли 26 сентября 2022 г. Оператор Nord Stream AG тогда сообщал, что характер повреждений является беспрецедентным.