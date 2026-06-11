На ремонт «Северного потока» может понадобиться около трех лет

4 июня 2026 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Германия не возобновляет импорт газа по «Северному потоку», потому что есть указание из Брюсселя и Вашингтона. Российский лидер указал, что Москва может поставлять по оставшейся нитке газопровода 25–28 млрд куб. м газа в год. При этом решение о запуске газа – это вопрос суверенитета ФРГ, а «Газпром» готов «хоть завтра» начать поставки, подчеркнул Путин.