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На ремонт «Северного потока» может понадобиться около трех лет

Ведомости

Восстановление газопровода «Северный поток», который получил повреждения в результате взрыва, может продлиться около трех лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы Высокого суда Лондона по спору Nord Stream AG (оператор газопровода) со страховщиками Lloyd's Insurance Company и Arch Insurance.

В документе уточняется, что такой срок установлен при условии своевременного финансирования и отсутствия существенных задержек. Меморандум подготовили эксперты по инженерным и техническим вопросам с обеих сторон процесса. В нем учитываются как пункты, согласованные всеми экспертами, так и моменты, где остаются разногласия.

В частности, позиции сторон были согласованы в вопросе срока восстановления газопровода. За три года, по их мнению, может быть осуществлено проектирование работ, получение разрешений, закупка материалов, мобилизация подрядчиков и непосредственно проведение ремонта поврежденных участков.

В сентябре 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошло четыре взрыва в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Уцелела одна нитка «Северного потока – 2», но Берлин не позволил ввести ее в эксплуатацию. Россия обвинила в организации диверсий на трубопроводах страны Запада.

4 июня 2026 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Германия не возобновляет импорт газа по «Северному потоку», потому что есть указание из Брюсселя и Вашингтона. Российский лидер указал, что Москва может поставлять по оставшейся нитке газопровода 25–28 млрд куб. м газа в год. При этом решение о запуске газа – это вопрос суверенитета ФРГ, а «Газпром» готов «хоть завтра» начать поставки, подчеркнул Путин.

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