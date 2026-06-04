Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VKCO232,1-3,33%CNY Бирж.10,824-0,34%IMOEX2 579,9-0,82%RTSI1 093,91-2,1%RGBI119,11+0,02%RGBITR785,25+0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: ФРГ не возобновляет импорт по «Северному потоку» из-за указания ЕС и США

Ведомости

Германия не возобновляет импорт газа по «Северному потоку», потому что есть указание из Брюсселя и Вашингтона, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств в рамках ПМЭФ-2026.

Россия может поставлять по оставшейся нитке «Северного потока» 25–28 млрд куб. м газа в год, подчеркнул российский лидер. Он добавил, что решение о запуске газа – это вопрос суверенитета ФРГ, а «Газпром» готов «хоть завтра» начать поставки.

3 июня гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил прессе в рамках ПМЭФа, что европейские страны лишились примерно 3 трлн евро из-за отказа от российской энергетики. Он добавил, что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» могут быть восстановлены в будущем.

В сентябре 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошло четыре взрыва в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Уцелела одна нитка «Северного потока – 2», но Берлин не позволил ввести ее в эксплуатацию.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь