Путин: ФРГ не возобновляет импорт по «Северному потоку» из-за указания ЕС и США
Германия не возобновляет импорт газа по «Северному потоку», потому что есть указание из Брюсселя и Вашингтона, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств в рамках ПМЭФ-2026.
Россия может поставлять по оставшейся нитке «Северного потока» 25–28 млрд куб. м газа в год, подчеркнул российский лидер. Он добавил, что решение о запуске газа – это вопрос суверенитета ФРГ, а «Газпром» готов «хоть завтра» начать поставки.
3 июня гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил прессе в рамках ПМЭФа, что европейские страны лишились примерно 3 трлн евро из-за отказа от российской энергетики. Он добавил, что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» могут быть восстановлены в будущем.
В сентябре 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошло четыре взрыва в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Уцелела одна нитка «Северного потока – 2», но Берлин не позволил ввести ее в эксплуатацию.