Бизнес /

Оператор «Северного потока – 2» продлил регистрацию товарного знака

Ася Султанова

Оператор «Северного потока – 2», швейцарская компания Nord Stream 2 AG, продлила в России срок действия товарного знака Nord Stream 2. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным Роспатента, первоначальная заявка на регистрацию была подана в 2016 г. Теперь срок действия знака истекает в 2036 г.

Товарный знак зарегистрирован по семи классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): 1, 4, 35, 36, 37, 39, 42. Они охватывают газ, его переработку, транспортировку и реализацию, а также финансовые операции, техническое обслуживание трубопроводов и проектирование.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил France Televisions о желании США забрать себе «Северные потоки». По его словам, к взрывам на газопроводах причастны украинские диверсанты, действовавшие при очевидной поддержке западных разведок, но никто не осудил это преступление.

В феврале издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщало, что ЦРУ якобы было осведомлено о планах подрыва газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» еще на раннем этапе. Согласно информации журнала, весной 2022 г. в киевском районе Подол состоялась встреча между представителями американской разведки, ЦРУ и украинскими специалистами по диверсиям. Украинская сторона изложила замысел по уничтожению трубопроводов, и, как отмечали источники, американцы план одобрили.

26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» было зафиксировано четыре утечки в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Неповрежденной осталась лишь одна ветка «Северного потока – 2», однако Германия не дала разрешения на ее запуск.

