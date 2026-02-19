Spiegel: ЦРУ заранее знало о подготовке к подрыву «Северных потоков»
ЦРУ якобы на ранней стадии было проинформировано о планах насчет подрыва газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.
По данным издания, весной 2022 г. в киевском районе Подол прошла встреча сотрудников Службы внешней разведки США, ЦРУ и украинских специалистов по диверсионным действиям. По словам источников, украинцы сообщили об идее подрыва трубопроводов и «американцам, по-видимому, понравился этот план».
Были также дальнейшие встречи между представителями ЦРУ и организаторами нападений на газопроводы на дне Балтийского моря, сообщает Der Spiegel. Несколько украинских источников рассказали, что американцы знали о планах нападения «гораздо раньше, чем было известно до сих пор».
30 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не примет за чистую монету утверждения, что за подрывом «Северных потоков» стоят лишь украинцы. По ее словам, задача осуществить беспристрастное всестороннее расследование все еще стоит на повестке дня. Версия о причастности к подрыву западных спецслужб требует должной проверки, подчеркнула дипломат.
26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошло четыре утечки в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», но Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.