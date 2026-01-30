Захарова: Россия не поверит, что «Северные потоки» подрывали только украинцы

27 августа 2025 г. Süddeutsche Zeitung писала, что следователи в Германии, вероятно, установили личности всех диверсантов, которые принимали участие в подрыве «Северных потоков». Отмечалось, что выяснены имена семи подозреваемых, на их арест выданы ордера. «РИА Новости» со ссылкой на европейский ордер на арест сообщало, что в диверсионную группу входили семь человек, в частности координатор операции, украинец Сергей Кузнецов, задержанный в Италии 21 августа 2025 г.