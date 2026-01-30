Захарова: Россия не поверит, что «Северные потоки» подрывали только украинцы
Россия не примет за чистую монету утверждения, что за подрывом «Северных потоков» стоят только украинцы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что задача осуществить беспристрастное всестороннее расследование все еще стоит на повестке дня. Версия о причастности к подрыву западных спецслужб, по словам Захаровой, требует должной проверки.
26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошло четыре утечки в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В результате взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», однако Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.
27 августа 2025 г. Süddeutsche Zeitung писала, что следователи в Германии, вероятно, установили личности всех диверсантов, которые принимали участие в подрыве «Северных потоков». Отмечалось, что выяснены имена семи подозреваемых, на их арест выданы ордера. «РИА Новости» со ссылкой на европейский ордер на арест сообщало, что в диверсионную группу входили семь человек, в частности координатор операции, украинец Сергей Кузнецов, задержанный в Италии 21 августа 2025 г.
27 октября итальянский апелляционный суд постановил экстрадировать Кузнецова в Германию. В настоящий момент он содержится в Германии в камере для особо опасных преступников.