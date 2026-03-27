Лавров: США хотят забрать себе «Северные потоки»
Вашингтон говорит, что хочет забрать себе газопроводы «Северные потоки». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров France Televisions.
Министр подчеркнул, что «Северные потоки» были взорваны украинскими диверсантами при очевидной поддержке западных спецслужб, и эту акцию никто не осудил.
«Ни Франция, ни Германия, которая, считаю, позорно для такой страны «проглотила» эту подрывную террористическую акцию против своих коренных интересов. США сейчас тоже говорят, что хотят «Северные потоки» забрать себе», – сказал глава МИДа РФ.
В феврале Der Spiegel со ссылкой на источники писала, что ЦРУ якобы на ранней стадии знало о планах насчет подрыва газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». По данным издания, весной 2022 г. в киевском районе Подол прошла встреча сотрудников Службы внешней разведки США, ЦРУ и украинских специалистов по диверсионным действиям. Украинцы сообщили об идее подрыва трубопроводов, и «американцам, по-видимому, понравился этот план», отмечали источники.
30 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия не поверит утверждениям, что за подрывом «Северных потоков» стоят лишь украинцы. Версия о причастности к подрыву западных спецслужб требует должной проверки, подчеркнула она.
26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошло четыре утечки в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Уцелела одна нитка «Северного потока – 2», но Берлин не позволил ввести ее в эксплуатацию.