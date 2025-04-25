Россия не получила от Германии результатов расследования по «Северным потокам»
Россия по-прежнему не располагает официальными результатами расследования по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», произошедшем в сентябре 2022 г. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, его слова передает ТАСС.
Он отметил, что с момента инцидента прошло более двух с половиной лет, однако никаких итогов расследования представлено не было. По его словам, в то время как Дания и Швеция уже отказались от проведения следственных действий, Германия продолжает расследование через свои правоохранительные органы.
Нечаев напомнил, что исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц ранее открыто называл произошедшее террористическим актом и заявлял о необходимости установить виновных и привлечь их к ответственности. Посол подчеркнул, что Россия ожидает исполнения этих заявлений и хочет знать, кто стоит за диверсией против ключевой энергетической инфраструктуры.
Кроме того, Нечаев выразил сомнение в достоверности версий, публикуемых в немецких СМИ, подчеркнув, что они лишь усиливают ожидание официальных результатов следствия.
В конце марта глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что не будет удивлен, если нитки газопровода «Северный поток» в будущем будут вновь запущены. Выступая на отраслевом форуме в Берлине, Пуянне отметил, что Европа продолжит нуждаться в определенном объеме российского газа, чтобы сохранить конкурентоспособность своей промышленности.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Уцелела лишь одна из ниток «Северного потока – 2», но для поставок газа она не используется, так как Германия запретила вводить трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.