В TotalEnergies не исключили возобновления работы газопровода «Северный поток»
Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что не будет удивлен, если нитки газопровода «Северный поток» в будущем будут вновь запущены. Об этом сообщает агентство Reuters.
Выступая на отраслевом форуме в Берлине, Пуянне отметил, что Европа продолжит нуждаться в определенном объеме российского газа, чтобы сохранить конкурентоспособность своей промышленности.
«Я бы не удивился, если бы два из четырех [газопроводов] вернулись в строй, а не все четыре», – сказал он.
По его словам, несмотря на правильность курса на диверсификацию энергетических поставок, полностью заменить российский трубопроводный газ за счет импорта сжиженного природного газа (СПГ) из других регионов будет экономически сложно. «Невозможно конкурировать с российским газом, импортируя СПГ откуда угодно», – подчеркнул Пуянне, добавив, что особенно остро проблема дешевой энергии стоит для промышленного сектора Германии и стран Центральной Европы.
Дискуссия вокруг возможного будущего «Северного потока» усилилась на фоне надежд на достижение перемирия между Москвой и Киевом. Некоторые политики в Европе уже начали обсуждать, можно ли в перспективе вернуть российский газ в энергетический баланс континента, уточняет Reuters.
21 марта Bild писала, что США могут получить контроль над газопроводом «Северный поток – 2» и поставлять в Германию газ из России. «…Ведется работа над новой газовой сделкой: США могли бы взять под контроль российский трубопровод «Северный поток – 2» и таким образом поставлять российский газ в Германию», – говорится в материале.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Уцелела лишь одна из ниток «Северного потока – 2», но для поставок газа она не используется, так как Германия запретила вводить трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.