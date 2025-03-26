В TotalEnergies не исключили возобновления работы газопровода «Северный поток»

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Уцелела лишь одна из ниток «Северного потока – 2», но для поставок газа она не используется, так как Германия запретила вводить трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.