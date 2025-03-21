Bild сообщил о возможной передаче «Северного потока – 2» США
США могут получить контроль над газопроводом «Северный поток – 2» и поставлять в Германию газ из России, пишет Bild.
«…Ведется работа над новой газовой сделкой: США могли бы взять под контроль российский трубопровод «Северный поток – 2» и таким образом поставлять российский газ в Германию», – говорится в материале.
Издание приводит экспертное мнение, согласно которому сближение США и России и якобы возможная газовая сделка вокруг «Северного потока – 2» «в первую очередь принесут пользу той части немецкой газовой промышленности, которая поддержит весь проект». В материале также указано, что обязательным условием для поставок российского газа в Германию должна стать отмена санкций не только американской стороной, но и Евросоюзом.
19 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали тему возможного перезапуска газопровода «Северный поток – 2».
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Уцелела лишь одна из ниток «Северного потока – 2», но для поставок газа она не используется, так как Германия запретила вводить трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.