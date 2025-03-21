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Bild сообщил о возможной передаче «Северного потока – 2» США

Ведомости

США могут получить контроль над газопроводом «Северный поток – 2» и поставлять в Германию газ из России, пишет Bild.

«…Ведется работа над новой газовой сделкой: США могли бы взять под контроль российский трубопровод «Северный поток – 2» и таким образом поставлять российский газ в Германию», – говорится в материале.

Издание приводит экспертное мнение, согласно которому сближение США и России и якобы возможная газовая сделка вокруг «Северного потока – 2» «в первую очередь принесут пользу той части немецкой газовой промышленности, которая поддержит весь проект». В материале также указано, что обязательным условием для поставок российского газа в Германию должна стать отмена санкций не только американской стороной, но и Евросоюзом.

19 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали тему возможного перезапуска газопровода «Северный поток – 2».

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Уцелела лишь одна из ниток «Северного потока – 2», но для поставок газа она не используется, так как Германия запретила вводить трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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