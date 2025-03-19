Путин и Трамп не обсуждали возможный перезапуск «Северного потока – 2»
Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не обсуждали тему возможного перезапуска газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Нет, эта тема не затрагивалась, хотя президенты отмечали огромный, без преувеличения огромный потенциал для реализации целого ряда крупных проектов двустороннего сотрудничества в области экономики», – сказал представитель Кремля.