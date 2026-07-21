Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» признался в работе на СБУ

По данным издания, во время телефонного разговора с супругой, который прослушивался в период его содержания под стражей в Италии, Кузнецов утверждал, что входил в состав украинской армии и выполнял задачи СБУ. Как отмечает N-tv, эти сведения содержатся в обвинительном заключении, в котором также приводятся дополнительные косвенные признаки возможной причастности государственных структур Украины к диверсии на газопроводах.