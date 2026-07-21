Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» признался в работе на СБУ
Обвиняемый в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» украинец Сергей Кузнецов заявил, что на момент совершения преступления служил в вооруженных силах Украины (ВСУ) и работал на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщило N-tv со ссылкой на текст обвинительного заключения генеральной прокуратуры Германии.
По данным издания, во время телефонного разговора с супругой, который прослушивался в период его содержания под стражей в Италии, Кузнецов утверждал, что входил в состав украинской армии и выполнял задачи СБУ. Как отмечает N-tv, эти сведения содержатся в обвинительном заключении, в котором также приводятся дополнительные косвенные признаки возможной причастности государственных структур Украины к диверсии на газопроводах.
Кроме того, в прослушанных разговорах Кузнецов жаловался, что чувствует себя «брошенным» своей страной и президентом, а также говорил о желании связаться со своим «командиром» по имени Роман. По версии следствия, речь может идти о бывшем сотруднике украинских спецслужб Романе Червинском.
Издание напоминает, что это первое обвинение, предъявленное немецкими правоохранительными органами в рамках расследования подрыва газопроводов в Балтийском море 26 сентября 2022 г. При этом обвинительное заключение пока не утверждено судом, а президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно отрицал причастность Киева к диверсии.
1 июля федеральная прокуратура Германии впервые предъявила официальные обвинения по делу о подрыве газопроводов «Северный поток».
Как сообщил телеканал ARD, фигурантом дела стал гражданин Украины Сергей К. По данным ARD, федеральный прокурор Германии Йенс Роммель предъявил обвинения в совершении взрыва с использованием взрывчатых веществ, а также в уничтожении сооружений. Кроме того, действия обвиняемого квалифицированы как нападение на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что, согласно международному уголовному праву, рассматривается как военное преступление.
3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинение украинцу в Германии подтвердило причастность Киева к подрыву «Северных потоков».