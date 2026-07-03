Песков: решение ФРГ подтвердило причастность Киева к подрыву «Северных потоков»

2 июля генпрокуратура Германии подтвердила предъявление обвинения гражданину Украины, подозреваемому в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Немецкие правоохранители считают, что Сергей К. в 2022 г., когда произошел подрыв «Северных потоков» служил офицером украинской армии. По версии следствия, он и другие украинские военные занимались разработкой плана по разрушению газопроводов с целью не допустить получение Россией доходов от торговли газом.