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Песков: решение ФРГ подтвердило причастность Киева к подрыву «Северных потоков»

Ведомости

Обвинение украинцу в Германии подтвердило причастность Киева к подрыву «Северных потоков». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Решение немецких правоохранительных органов подтвердило ту информацию, которой мы располагали практически с самого начала этой истории. Речь идет о причастности киевского режима и украинского государства к террористической деятельности, к террористическому акту в отношении критической инфраструктуры Европейского союза», – сказал он.

В сентябре 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошло четыре взрыва в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Уцелела одна нитка «Северного потока – 2», но Берлин не позволил ввести ее в эксплуатацию. Россия обвинила в организации диверсий на трубопроводах страны Запада.

На ремонт «Северного потока» может понадобиться около трех лет

Политика

2 июля генпрокуратура Германии подтвердила предъявление обвинения гражданину Украины, подозреваемому в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Немецкие правоохранители считают, что Сергей К. в 2022 г., когда произошел подрыв «Северных потоков» служил офицером украинской армии. По версии следствия, он и другие украинские военные занимались разработкой плана по разрушению газопроводов с целью не допустить получение Россией доходов от торговли газом.

В феврале Der Spiegel со ссылкой на источники писала, что ЦРУ якобы на ранней стадии было проинформировано о планах насчет подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

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