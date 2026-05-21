ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных
ЦБ направил банкам методические рекомендации, в которых предложил усилить контроль за операциями по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Как пояснил регулятор, такие транзакции могут указывать на легализацию доходов, полученных преступным путем.
Банк России рекомендовал кредитным организациям проводить ежедневный анализ клиентских операций и уделять внимание признакам, которые могут свидетельствовать о подозрительной активности. Речь идет о внесении крупных сумм на счет физлица – не менее 5 млн руб. за 30 дней, а также о большом количестве операций по пополнению счета и других подобных признаках.
При этом рекомендации не затронут клиентов-физлиц, по которым у банка есть документально подтвержденные сведения о финансовом положении, деловой репутации и происхождении денег или иного имущества.
25 марта также сообщалось, что ЦБ обязал банки информировать клиентов о блокировках и действиях, необходимых для снятия ограничений. Кредитные организации также должны разъяснять правовые основания введенных мер и обеспечивать возможность дистанционной связи с клиентом.
Кроме того, если данные клиента попали в базу регулятора о мошеннических операциях, банк должен объяснить порядок подачи заявления на исключение из нее.