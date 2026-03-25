ЦБ обязал банки сообщать клиентам о блокировках и шагах для их снятия

Банки должны сразу связываться с клиентами после приостановки операций и дистанционного обслуживания на основании законодательства в сфере кибербезопасности и антиотмывочных мер, пишет Центробанк РФ. Такие рекомендации регулятор направил всем кредитным организациям.

Им следует также указывать, на каких правовых основаниях установлена блокировка. После этого у клиента должна быть возможность связаться с банком дистанционно. Регулятор рекомендовал пошагово разъяснять людям порядок действий, чтобы разрешить ситуацию.

Кроме того, если сведения о человеке включены в базу данных регулятора о мошеннических операциях, то банк должен сообщить клиенту, как подать заявление об исключении из нее.

19 января «Коммерсантъ» сообщал, что за первые недели 2026 г. количество временных блокировок карт и счетов физических лиц в рамках борьбы с мошенничеством достигло 2–3 млн, тогда как ранее в месяц блокировалось в среднем около 330 000 переводов. Это составляет 1–2% от всех активных клиентов банков.

ЦБ 19 января опроверг сообщения о массовых блокировках карт россиян. С 1 по 19 января 2026 г. было получено 7431 обращение граждан по этому поводу.

