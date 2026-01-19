Газета
Банк России опроверг сообщения о массовых блокировках карт

Центральный банк опроверг сообщения СМИ о массовых блокировках карт россиян. В регуляторе заявили, что количество обращений по этому поводу с начала января вдвое меньше обычного, передают «РИА Новости».

Как сообщили Банке России, с 1 по 19 января 2026 г. было получено 7431 обращение граждан в связи с блокировкой карт, что не подтверждает «массовость проблемы».

19 января «Коммерсантъ» сообщал, что за первые недели 2026 г. количество временных блокировок карт и счетов физических лиц в рамках борьбы с мошенничеством достигло 2–3 млн, тогда как ранее в месяц блокировалось в среднем около 330 000 переводов. Это составляет 1–2% от всех активных клиентов банков.

