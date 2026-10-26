Глава МИД Норвегии ответил на критику Трампа из-за Нобелевской премии
Нобелевский комитет независим от норвежского правительства, сообщил телеканалу NRK министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Таким образом он прокомментировал критику президента США Дональда Трампа в сторону страны из-за неприсуждения ему Нобелевской премии мира.
«Он прекрасно знает, что Нобелевский комитет независим. Мы об этом напоминали, если кому-то это интересно, и так оно и остается», – отметил глава норвежского МИДа.
26 октября американский лидер раскритиковал Норвегию из-за того, что Нобелевский комитет отказался присуждать ему премию мира. Он назвал страну «отстоем» и заявил, что не хочет иметь ничего общего с Норвегией и не нуждается в представителях королевства. По словам Трампа, награду получила женщина, о которой, по его словам, практически никто не слышал.
10 октября американский президент посетовал, что не получил Нобелевскую премию мира, несмотря на свои заслуги. В своем сообщении глава Белого дома заявил, что он урегулировал восемь войн и близок к завершению или урегулированию еще двух. Он также напомнил, что вернул всех израильских заложников, включая последних 28, – и живых, и погибших.
Лауреатом Нобелевской премии мира 2026 г. стала южноафриканский юрист и правозащитница Наванетхем «Нави» Пиллэй. Награду присудили за «усилия по укреплению мира и международного права». Пиллэй занимала пост верховного комиссара ООН по правам человека в 2008–2014 гг.