Глава МИД Норвегии ответил на критику Трампа из-за Нобелевской премии

26 октября американский лидер раскритиковал Норвегию из-за того, что Нобелевский комитет отказался присуждать ему премию мира. Он назвал страну «отстоем» и заявил, что не хочет иметь ничего общего с Норвегией и не нуждается в представителях королевства. По словам Трампа, награду получила женщина, о которой, по его словам, практически никто не слышал.