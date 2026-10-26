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Глава МИД Норвегии ответил на критику Трампа из-за Нобелевской премии

Сергей Пахомов
ТАСС
ТАСС

Нобелевский комитет независим от норвежского правительства, сообщил телеканалу NRK министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Таким образом он прокомментировал критику президента США Дональда Трампа в сторону страны из-за неприсуждения ему Нобелевской премии мира.

«Он прекрасно знает, что Нобелевский комитет независим. Мы об этом напоминали, если кому-то это интересно, и так оно и остается», – отметил глава норвежского МИДа.

26 октября американский лидер раскритиковал Норвегию из-за того, что Нобелевский комитет отказался присуждать ему премию мира. Он назвал страну «отстоем» и заявил, что не хочет иметь ничего общего с Норвегией и не нуждается в представителях королевства. По словам Трампа, награду получила женщина, о которой, по его словам, практически никто не слышал.

10 октября американский президент посетовал, что не получил Нобелевскую премию мира, несмотря на свои заслуги. В своем сообщении глава Белого дома заявил, что он урегулировал восемь войн и близок к завершению или урегулированию еще двух. Он также напомнил, что вернул всех израильских заложников, включая последних 28, – и живых, и погибших.

Лауреатом Нобелевской премии мира 2026 г. стала южноафриканский юрист и правозащитница Наванетхем «Нави» Пиллэй. Награду присудили за «усилия по укреплению мира и международного права». Пиллэй занимала пост верховного комиссара ООН по правам человека в 2008–2014 гг. 

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