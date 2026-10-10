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Трамп разочарован решением не присуждать ему Нобелевскую премию мира

Ася Султанова

Президент США Дональд Трамп посетовал, что не получил Нобелевскую премию мира, несмотря на свои заслуги. Об этом он написал в Truth Social.

В своем сообщении глава Белого дома заявил, что он урегулировал восемь войн и близок к завершению или урегулированию еще двух. Он также напомнил, что вернул всех израильских заложников, включая последних 28, – и живых, и погибших. Трамп подчеркнул, что освободил и отправил домой сотни заложников из стран по всему миру. Кроме того, американский президент заявил, что выиграл войну в Венесуэле и захватил президента Николаса Мадуро, а также остановил Иран на пути к получению ядерного оружия. По словам Трампа, это далеко не все. Несмотря на свои заслуги перед США, Трамп не получил Нобелевскую премию мира.

Лауреатом Нобелевской премии мира 2026 г. стала южноафриканский юрист и правозащитница Наванетхем «Нави» Пиллэй. Награду присудили за «усилия по укреплению мира и международного права». Пиллэй занимала пост верховного комиссара ООН по правам человека в 2008–2014 гг. Ранее она работала судьей Международного уголовного трибунала по Руанде и Международного уголовного суда.

В апреле агентство Reuters писало, что на Нобелевскую премию мира номинированы 287 кандидатов и среди них, вероятно, оказался Трамп.

7 августа 2025 г. Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира за содействие в восстановлении мира на границе государства. 24 июня американский политик, конгрессмен Бадди Картер обратился в Нобелевский комитет мира с заявлением о том, что Трамп сыграл «выдающуюся и историческую роль» в прекращении конфликта между Израилем и Ираном. В 2025 г. лауреатом премии стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Позже она заявила о готовности передать награду Трампу, разделив ее.

19 января Трамп заявил, что, после того как ему отказались присуждать Нобелевскую премию, он больше не будет думать о мире, а отдаст предпочтение тому, что будет «хорошо и правильно для США».

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