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Конгрессмен попросил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Ведомости

Президента США Дональда Трампа предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира за помощь в достижении соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке, сообщил телеканал Fox News.

Американский политик, конгрессмен Бадди Картер, по данным телеканала, обратился в Нобелевский комитет мира с заявлением о том, что Трамп сыграл «выдающуюся и историческую роль» в прекращении конфликта между Израилем и Ираном. По его мнению, глава государства предотвратил получение Ираном «самого смертоносного оружия на планете». В письме он также отметил, что президентский срок Трампа во время мирового кризиса показывает его «стремление к миру, предотвращению войн и продвижение международной гармонии», чего и требует Нобелевская премия.

24 июня вступил в силу режим прекращения огня между Ираном и Израилем. Затем Тель-Авив обвинил Тегеран в нападении на еврейское государство и нарушении перемирия, но Иран с обвинениями не согласился. Трамп заявил, что не хочет свергать режим в Иране, поскольку опасается хаоса в Исламской Республике.

США вступили в конфликт на Ближнем Востоке 22 июня, когда ударили по крупнейшим ядерным комплексам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тогда зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в шансах Трампа получить Нобелевскую премию мира: «С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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