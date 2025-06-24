Трамп заявил, что не хочет свергать режим в Иране
Президент США Дональд Трамп не хочет свергать режим в Иране, поскольку опасается хаоса в Исламской Республике. Об этом он заявил журналистам на борту самолета Air Force One по пути на саммит НАТО в Нидерландах.
«Смена режима требует хаоса, а в идеале мы не хотим видеть такого хаоса», – цитирует его заявление CNN.
По словам Трампа, иранцы являются хорошими торговцами и бизнесменами. Кроме того, у них много нефти. Они должны быть в состоянии перестроиться и хорошо выполнять свою работу. При этом президент США указал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.
17 июня Трамп объявил, что американские силы знают местонахождение духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и он является легкой целью. Американский лидер уточнил, что Вашингтон не собирается устранять верховного лидера Исламской Республики, и добавил: «По крайней мере, сейчас».
24 июня вступил в силу режим прекращения огня между Ираном и Израилем. Практически сразу Тель-Авив обвинил Тегеран в нападении на еврейское государство и нарушении перемирия. Иран отверг эти обвинения. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил нанести ответные удары по иранским объектам.
Позднее канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что ВВС Израиля нанесли удар по радиолокационной станции возле Тегерана. После телефонного разговора Трампа и Нетаньяху еврейское государство воздержалось от новых ударов.