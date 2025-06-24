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Трамп заявил, что не хочет свергать режим в Иране

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не хочет свергать режим в Иране, поскольку опасается хаоса в Исламской Республике. Об этом он заявил журналистам на борту самолета Air Force One по пути на саммит НАТО в Нидерландах.

«Смена режима требует хаоса, а в идеале мы не хотим видеть такого хаоса», – цитирует его заявление CNN.

По словам Трампа, иранцы являются хорошими торговцами и бизнесменами. Кроме того, у них много нефти. Они должны быть в состоянии перестроиться и хорошо выполнять свою работу. При этом президент США указал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

17 июня Трамп объявил, что американские силы знают местонахождение духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и он является легкой целью. Американский лидер уточнил, что Вашингтон не собирается устранять верховного лидера Исламской Республики, и добавил: «По крайней мере, сейчас».

24 июня вступил в силу режим прекращения огня между Ираном и Израилем. Практически сразу Тель-Авив обвинил Тегеран в нападении на еврейское государство и нарушении перемирия. Иран отверг эти обвинения. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил нанести ответные удары по иранским объектам.

Позднее канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что ВВС Израиля нанесли удар по радиолокационной станции возле Тегерана. После телефонного разговора Трампа и Нетаньяху еврейское государство воздержалось от новых ударов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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