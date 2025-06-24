Трамп заявил, что не хочет свергать режим в Иране

По словам Трампа, иранцы являются хорошими торговцами и бизнесменами. Кроме того, у них много нефти. Они должны быть в состоянии перестроиться и хорошо выполнять свою работу. При этом президент США указал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.