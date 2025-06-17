Трамп: США известно местоположение верховного лидера Ирана

Трамп: США известно местоположение верховного лидера ИранаНо Вашингтон не намерен его устранять
Американские силы знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы точно знаем, где прячется так называемый “верховный лидер”. Он легкая цель, но там он в безопасности – мы не собираемся его убивать. По крайней мере, сейчас», – написал он в Truth Social.
Трамп добавил, что США не хотят, чтобы ракеты «стреляли по мирным жителям или американским солдатам»: «Наше терпение на исходе».
17 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Хаменеи может ждать «участь, похожая на судьбу [бывшего лидера Ирака] Саддама Хусейна». До этого возможность ликвидации Хаменеи не исключил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что желание сменить власть в Иране внешним силовым вмешательством является ошибочным.