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Трамп: США известно местоположение верховного лидера Ирана

Но Вашингтон не намерен его устранять
Ведомости

Американские силы знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы точно знаем, где прячется так называемый “верховный лидер”. Он легкая цель, но там он в безопасности – мы не собираемся его убивать. По крайней мере, сейчас», – написал он в Truth Social.

Трамп добавил, что США не хотят, чтобы ракеты «стреляли по мирным жителям или американским солдатам»: «Наше терпение на исходе».

17 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Хаменеи может ждать «участь, похожая на судьбу [бывшего лидера Ирака] Саддама Хусейна». До этого возможность ликвидации Хаменеи не исключил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что желание сменить власть в Иране внешним силовым вмешательством является ошибочным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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