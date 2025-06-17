Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Израиль пригрозил верховному лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна

Ведомости

Министр обороны Израиля Исраэль Кац 17 июня сделал резкое заявление в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, предположив, что тот может разделить судьбу иракского диктатора Саддама Хусейна, казненного после свержения его режима. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что угроза Каца оставляет пространство для интерпретации, поскольку Хусейн был захвачен и казнен своими же соотечественниками после того, как свергли его режим.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возможность ликвидации Хаменеи. В СМИ появлялись данные о том, что администрация президента США Дональда Трампа якобы отклонила израильский план по устранению верховного лидера Ирана из-за опасений масштабной эскалации конфликта. Однако сам Нетаньяху считает, что подобный шаг не усугубит противостояние, а «завершит» его. Такое заявление он сделал в интервью ABC News.

Глава израильского правительства обвинил иранское руководство в проведении многолетней агрессивной политики, включая атаки на объекты в регионе и поддержку террористических группировок. По его словам, Тегеран представляет собой главную угрозу для стабильности на Ближнем Востоке.

На прямой вопрос о возможности нанесения удара по Хаменеи Нетаньяху не дал однозначного ответа, ограничившись фразой, что Израиль «делает то, что должен».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных