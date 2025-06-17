Израиль пригрозил верховному лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возможность ликвидации Хаменеи. В СМИ появлялись данные о том, что администрация президента США Дональда Трампа якобы отклонила израильский план по устранению верховного лидера Ирана из-за опасений масштабной эскалации конфликта. Однако сам Нетаньяху считает, что подобный шаг не усугубит противостояние, а «завершит» его. Такое заявление он сделал в интервью ABC News.