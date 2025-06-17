Израиль пригрозил верховному лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна
Министр обороны Израиля Исраэль Кац 17 июня сделал резкое заявление в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, предположив, что тот может разделить судьбу иракского диктатора Саддама Хусейна, казненного после свержения его режима. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Издание отмечает, что угроза Каца оставляет пространство для интерпретации, поскольку Хусейн был захвачен и казнен своими же соотечественниками после того, как свергли его режим.
До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возможность ликвидации Хаменеи. В СМИ появлялись данные о том, что администрация президента США Дональда Трампа якобы отклонила израильский план по устранению верховного лидера Ирана из-за опасений масштабной эскалации конфликта. Однако сам Нетаньяху считает, что подобный шаг не усугубит противостояние, а «завершит» его. Такое заявление он сделал в интервью ABC News.
Глава израильского правительства обвинил иранское руководство в проведении многолетней агрессивной политики, включая атаки на объекты в регионе и поддержку террористических группировок. По его словам, Тегеран представляет собой главную угрозу для стабильности на Ближнем Востоке.
На прямой вопрос о возможности нанесения удара по Хаменеи Нетаньяху не дал однозначного ответа, ограничившись фразой, что Израиль «делает то, что должен».