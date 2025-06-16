Нетаньяху не исключил варианта ликвидации верховного лидера Ирана Хаменеи

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран проигрывает в текущем конфликте и должен как можно скорее приступить к переговорам, пока не стало слишком поздно. На вопрос, получал ли Вашингтон сигналы от Ирана о желании снизить напряженность, Трамп ответил: «Да, они хотят говорить, но им стоило сделать это раньше».