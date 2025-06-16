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Нетаньяху не исключил варианта ликвидации верховного лидера Ирана Хаменеи

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал сообщения СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа якобы отклонила израильский план ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи из-за риска масштабной эскалации. По словам Нетаньяху, такой шаг не усугубит противостояние, а «завершит» его. Об этом он сказал в эфире ABC News.

«Это не приведет к эскалации конфликта, это положит конец конфликту», – подчеркнул он. Нетаньяху обвинил иранское руководство в десятилетиях агрессивной политики, включая атаки на ближневосточные объекты и поддержку террористических группировок. Он назвал Тегеран главной угрозой региональной стабильности.

«Иран подталкивает нас к грани ядерной войны. Мы боремся, чтобы остановить это», – добавил он, заявив, что Израиль действует в рамках предотвращения угрозы и продолжит предпринимать необходимые меры.

Отвечая на прямой вопрос, рассматривает ли Израиль возможность удара по Хаменеи, Нетаньяху уклонился от конкретики, отметив лишь, что страна «делает то, что должна».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран проигрывает в текущем конфликте и должен как можно скорее приступить к переговорам, пока не стало слишком поздно. На вопрос, получал ли Вашингтон сигналы от Ирана о желании снизить напряженность, Трамп ответил: «Да, они хотят говорить, но им стоило сделать это раньше».

Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. Тогда Израиль атаковал военные объекты и гражданскую инфраструктуру Тегерана, повредив аэропорт, завод по производству ракетного оружия и крупнейший ядерный комплекс в Натанзе. Также были нанесены удары по жилым зданиям. Представитель минздрава Ирана Хосейн Керманпур уточнял, что с начала израильской операции были госпитализированы свыше 1400 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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