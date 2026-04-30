Reuters: Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

Ведомости

На Нобелевскую премию мира номинированы 287 кандидатов и среди них, вероятно, оказался президент США Дональд Трамп, пишет Reuters со ссылкой на секретаря норвежского Нобелевского комитета Кристиана Берга Харпвикена.

В числе номинированных в этом году 208 человек и 79 организаций, рассказал он. По сравнению с прошлым годом появилось много новых кандидатов.

Агентство пишет, что нет никакой возможности проверить, действительно ли Трамп попал в их список, поскольку список кандидатур остается секретным в течение 50 лет.

19 января Трамп заявил, что, после того как ему отказались присуждать Нобелевскую премию, он больше не будет думать о мире, а отдаст предпочтение тому, что будет «хорошо и правильно для США».

7 августа 2025 г. Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира за содействие в восстановлении мира на границе государства. Письмо направил премьер-министр страны Хун Манет. 24 июня того же года американский политик, конгрессмен Бадди Картер, по данным телеканала Fox News, обратился в Нобелевский комитет мира с заявлением о том, что Трамп сыграл «выдающуюся и историческую роль» в прекращении конфликта между Израилем и Ираном.

