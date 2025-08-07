Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира

24 июня американский политик, конгрессмен Бадди Картер, по данным телеканала Fox News, обратился в Нобелевский комитет мира с заявлением о том, что Трамп сыграл «выдающуюся и историческую роль» в прекращении конфликта между Израилем и Ираном. По его мнению, глава государства предотвратил получение Ираном «самого смертоносного оружия на планете». В письме он также отметил, что президентский срок Трампа во время мирового кризиса показывает его «стремление к миру, предотвращению войн и продвижение международной гармонии», чего и требует Нобелевская премия.