Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира
Камбоджа официально выдвинула президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за содействие в восстановлении мира на границе государства. Письмо направил премьер-министр страны Хун Манет. Об этом сообщает Камбоджийское агентство печати.
В письме Манет говорит, что он выдвигает кандидатуру Трампа «в знак признания его исторического вклада в дело укрепления мира во всем мире».
1 августа стало известно, что Камбоджа хочет номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за посредничество в соглашении о прекращении огня с Таиландом.
24 июня американский политик, конгрессмен Бадди Картер, по данным телеканала Fox News, обратился в Нобелевский комитет мира с заявлением о том, что Трамп сыграл «выдающуюся и историческую роль» в прекращении конфликта между Израилем и Ираном. По его мнению, глава государства предотвратил получение Ираном «самого смертоносного оружия на планете». В письме он также отметил, что президентский срок Трампа во время мирового кризиса показывает его «стремление к миру, предотвращению войн и продвижение международной гармонии», чего и требует Нобелевская премия.
Поддержка стремления Трампа получить Нобелевскую премию мира вслед за экс-президентом США Бараком Обамой стала одним из способов для стран завоевать расположение американского лидера, пишет Wall Street Journal. Но ему пока не удалось урегулировать более масштабные конфликты в секторе Газа и на Украине подчеркивает газета.
Конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился утром 24 июля, когда столкновения произошли на спорной территории в Трате. По данным Таиланда, в результате столкновений погибли 19 человек, в том числе шесть солдат. Более 60 человек были ранены. Камбоджа сообщила о 13 погибших.
7 августа правительство Таиланда в социальной сети X сообщило, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре стороны достигли соглашения об урегулировании напряженности, возникшей на границе государств.