Камбоджа номинирует Трампа на Нобелевку за разрешение конфликта с Таиландом
Камбоджа хочет номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за посредничество в соглашении о прекращении огня с Таиландом. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на заместителя премьер-министра Камбоджи Сун Чантолы.
«Он должен получить Нобелевскую премию не только за свою работу в Камбодже, но и за другие регионы», – сказал он, добавив, что без вмешательства Трампа в конфликт Камбоджа и Таиланд не заключили бы соглашения.
Поддержка стремления Трампа получить Нобелевскую премию мира вслед за экс-президентом США Бараком Обамой стала одним из способов для стран завоевать расположение американского лидера, пишет издание. Но ему пока не удалось урегулировать более масштабные конфликты в секторе Газа и на Украине подчеркивает Wall Street Journal.
24 июня уже говорили о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию. 24 июня американский политик, конгрессмен Бадди Картер, по данным телеканала Fox News, обратился в Нобелевский комитет мира с заявлением о том, что Трамп сыграл «выдающуюся и историческую роль» в прекращении конфликта между Израилем и Ираном. По его мнению, глава государства предотвратил получение Ираном «самого смертоносного оружия на планете». В письме он также отметил, что президентский срок Трампа во время мирового кризиса показывает его «стремление к миру, предотвращению войн и продвижение международной гармонии», чего и требует Нобелевская премия.