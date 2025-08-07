Таиланд и Камбоджа достигли соглашения об урегулировании конфликта на границе

Конфликт между двумя странами обострился ранним утром 24 июля, когда столкновения произошли на спорной территории в Трате. По данным Таиланда, в результате столкновений погибли 19 человек, в том числе шесть солдат. Более 60 человек были ранены. Камбоджа сообщила о 13 погибших.