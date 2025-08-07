Таиланд и Камбоджа достигли соглашения об урегулировании конфликта на границе
По итогам переговоров Таиланда и Камбоджи в Куала-Лумпуре стороны достигли соглашения об урегулировании напряженности, возникшей на границе государств. Об этом сообщило правительство Бангкока в социальной сети X.
В правительстве сообщили, что обе стороны согласовали соглашение из 13 пунктов по соблюдению режима прекращения огня. Кроме того, представители обеих стран подписали протоколы, направленные на восстановление мира на приграничной территории.
Конфликт между двумя странами обострился ранним утром 24 июля, когда столкновения произошли на спорной территории в Трате. По данным Таиланда, в результате столкновений погибли 19 человек, в том числе шесть солдат. Более 60 человек были ранены. Камбоджа сообщила о 13 погибших.
28 июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что исполняющий обязанности премьер-министра и министра иностранных дел Таиланда Пхумтам Вечаячай и глава правительства Камбоджи Хун Манет договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня.