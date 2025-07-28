Таиланд и Камбоджа достигли соглашения о прекращении огня
Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечаячай и глава правительства Камбоджи Хун Манет договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, пишет Reuters.
Конфликт начался ранним утром 24 июля, когда столкновения произошли на спорной территории в Трате. Обе стороны использовали истребители, ракетные установки и тяжелую артиллерию, что привело к эвакуации более 100 000 человек из зоны конфликта. По данным Таиланда, в результате столкновений погибли 19 человек, в том числе шесть солдат. Более 60 человек получили ранения. Камбоджа сообщила о 13 погибших.
Спустя два дня, 26 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров с лидерами Таиланда и Камбоджи стороны заявили о желании прекратить огонь и скоро это должно произойти. В тот же день Манет подтвердил решение о прекращении огня.